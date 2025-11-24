پاکستان فرنیچر کونسل کا وفد 5 روزہ دورے پر چین روانہ
لاہور(اے پی پی)پاکستان فرنیچر کونسل کا وفد چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کی سربراہی میں گزشتہ روز چین کے 5روزہ دورے پر روانہ ہو گیا۔
روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے میاں کاشف اشفاق نے بتایا کہ دورے کا مقصد فرنیچر کی صنعت میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے ۔انہوں نے کہاکہ وفد پاکستان کے فرنیچر کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں، جدید مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی اور معلومات کے تبادلے کیلئے معروف چینی مینوفیکچررز، برآمد کنندگان اور ٹیکنالوجی سپلائرز کے ساتھ ملاقاتیں کرے گا۔ دورے کے دوران ڈیزائنوں کی جدت، ویلیو ایڈیشن اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی۔