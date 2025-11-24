اپنی چھت اپنا گھر : پونے 2 لاکھ خاندانوں میں قرضے تقسیم
پروگرام کے تحت خاندانوں کو 9سال کیلئے بلاسود قرضے فراہم کیے جا رہے
لاہور( این این آئی) اپنی چھت اپنا گھر پروگرام صوبے میں کم آمدنی والے خاندانوں کیلئے گھر کی فراہمی کا سب سے بڑا اور کامیاب منصوبہ ثابت ہو رہا ہے ۔ترجمان کے مطابق پروگرام کے تحت 35،500سے زائد خاندان اپنے گھروں کی تعمیر مکمل کر چکے ہیں، جبکہ پروگرام سے مستفید ہونیوالے خاندانوں کی مجموعی تعداد 117،159ریکارڈ کی گئی ہے۔ صوبے بھر میں72،254خاندانوں کے گھر تیزی سے زیر تعمیر ہیں اور اب تک 142ارب روپے سے زائد رقم گھروں کی تعمیر کیلئے مختص کی جا چکی ہے ۔ ترجمان کے مطابق پروگرام کے تحت خاندانوں کو 9سال کیلئے بلاسود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں، جن سے ہزاروں خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ آئندہ 5سال میں 5لاکھ خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کیلئے بلاسود قرضے فراہم کیے جائیں گے ۔کم آمدنی والے خاندانوں کیلئے یہ پروگرام نہایت آسان شرائط کیساتھ جاری ہے ، جس سے صوبے بھر میں دیہاتوں اور قصبوں میں پختہ گھروں کی تعمیر میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے ۔