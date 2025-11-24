سبزیاں من مانے نرخوں پر فروخت، سرکاری لسٹ نظر انداز
پیاز 180، آلو نیا 100، ٹماٹر 200، لہسن چائنہ 500، ادرک چائنہ 400، سبز مرچ 120، پھول گوبھی 50 روپے کلو دستیاب
لاہور (کامرس رپورٹر سے )سبزیوں کے نرخوں میں کمی نہ ہوئی ،سبزی مارکیٹ میں پیاز کا سرکاری نرخ 118روپے کلو مقرر ہوا لیکن پیاز من مانے نرخ پر فروخت ہو تارہا ،مارکیٹ میں درجہ اول کاپیاز 150روپے مقرر‘ 180 کلو تک فروخت ہو رہا جبکہ پیاز درجہ دوم مکس 140روپے کلو تک دستیاب ہے ‘نیا آلو کا سرکاری ریٹ85روپے کلوکی بجائے مارکیٹ میں100 روپے کلو فروخت ہو رہا ،ٹماٹر کا سرکاری نرخ 140روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 180سے 200روپے کلو تک فروخت ہو رہا، لہسن چائنہ کاسرکاری نرخ420روپے کلو اور مارکیٹ میں لہسن 500روپے جبکہ ادرک چائنہ نرخ 310 روپے کلو اورمارکیٹ میں ادرک 400روپے کلو تک ہے ،سبز مرچ 120،پھول گوبھی40سے 50 روپے کلو ، بھنڈی 140اور شملہ مرچ 250روپے کلو فروخت ہو رہی جبکہ ساگ اور پالک50 روپے کلو ہے ۔