صحافی کالونی فیزٹو:قائم مقام صدر پریس کلب کی پی جے ایچ ایف حکام سے ملاقات
لاہور(سٹاف رپورٹر)لاہورپریس کے صدر ارشد انصاری کی ہدایت پر قائم مقام صدر افضال طالب نے صحافی کالونی فیزٹو کے ڈویلپمنٹ چارجز وصولی اور پلاٹوں کے ۔۔
حصول کے شفاف طریقہ کار کیلئے پنجاب جرنلسٹس ہائوسنگ فائونڈیشن کے ڈائریکٹرفنانس، ڈائریکٹر لینڈ، ڈائریکٹرلاء اور ڈائریکٹر ایڈمن کیساتھ ملاقات کی۔ڈائریکٹر ایڈمن اسدحسین نے بتایا فیز ٹو کے درخواست فارمز میں شفافیت کو یقینی بنایاجائیگا۔ افضال طالب نے کہا فیزٹو پلاٹوں کی ڈویلپمنٹ چارجز وصولی کیلئے معاملات طے پاگئے ہیں، صدر ارشد انصاری کی وطن واپسی کے فوری بعد روڈا ، انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ اور لاہورپریس کلب میں معاہدہ پر دستخط کیساتھ ہی پی جے ایچ ایف ڈویلپمنٹ چارجز وصولی شروع کردیگی۔