صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافی کالونی فیزٹو:قائم مقام صدر پریس کلب کی پی جے ایچ ایف حکام سے ملاقات

  • لاہور
صحافی کالونی فیزٹو:قائم مقام صدر پریس کلب کی پی جے ایچ ایف حکام سے ملاقات

لاہور(سٹاف رپورٹر)لاہورپریس کے صدر ارشد انصاری کی ہدایت پر قائم مقام صدر افضال طالب نے صحافی کالونی فیزٹو کے ڈویلپمنٹ چارجز وصولی اور پلاٹوں کے ۔۔

حصول کے شفاف طریقہ کار کیلئے پنجاب جرنلسٹس ہائوسنگ فائونڈیشن کے ڈائریکٹرفنانس، ڈائریکٹر لینڈ، ڈائریکٹرلاء اور ڈائریکٹر ایڈمن کیساتھ ملاقات کی۔ڈائریکٹر ایڈمن اسدحسین نے بتایا فیز ٹو کے درخواست فارمز میں شفافیت کو یقینی بنایاجائیگا۔ افضال طالب نے کہا فیزٹو پلاٹوں کی ڈویلپمنٹ چارجز وصولی کیلئے معاملات طے پاگئے ہیں، صدر ارشد انصاری کی وطن واپسی کے فوری بعد روڈا ، انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ اور لاہورپریس کلب میں معاہدہ پر دستخط کیساتھ ہی پی جے ایچ ایف ڈویلپمنٹ چارجز وصولی شروع کردیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف بی آر کا نجی ہوٹل میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

انجینئرنگ کونسل کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ اخلاقیات پر انٹرایکٹو ورکشاپ

وزیر صحت کا انقرہ بلکینٹ سٹی ہسپتال کا دورہ ،بریفنگ

سی پی او کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر موقع پر احکامات

موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول، ٹریننگ کالج شیخوپورہ فاتح

بجلی حادثات سے انسانی جان کو محفوظ رکھنا اولین ترجیح ،آئیسکو چیف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس