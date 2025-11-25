ٹریفک افسر ، وارڈنز مقابلے کا امتحان دیکرترقی پاسکیں گے ،نیا نوٹیفکیشن
لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب کے جاری نئے نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 16 کے سینئر ٹریفک وارڈنز اور گریڈ 17 کے ٹریفک افسروں کیلئے ترقی کا راستہ ہموار ہو گیا ۔۔۔
اب وہ پی پی ایس سی کا مقابلے کا امتحان دیکر ترقی حاصل کر سکیں گے ۔50 فیصد ترقیوں کیلئے وارڈنز اور سینئر وارڈنز مقابلے کے امتحان سے پروموٹ ہوسکیں گے ۔اسکے علاوہ 50 اور 52 سال تک کے افسر ترقی کیلئے مقابلے کا امتحان دینے کے اہل ہونگے ۔ محکمانہ کورس مکمل، بہتر سروس ریکارڈ ، بیچلر ڈگری سیکنڈ ڈویژن ہونا ضروری ہے ۔