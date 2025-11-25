مولانا مفتی مختار الدین شاہ کا جامعہ اشرفیہ کادورہ
لاہور(سیاسی نمائندہ)وفاق المدارس العربیہ کے سرپرست مولانا مفتی مختار الدین شاہ کی جامعہ اشرفیہ آمد، سرپرست و صدر مولانا حافظ فضل الرحیم کی۔۔
عیادت کرتے ہوئے جلد صحت یابی کیلئے دعا کی۔ بعد ازاں جامعہ کے مہتمم قاری ارشد عبید، نائب مہتمم مولاناحافظ اسعد عبید ودیگر علما اور اساتذہ سے ملاقات پرمختلف امور پرتبادلہ خیال کیا۔ مفتی مختار الدین شاہ نے طلباسے خطاب میں کہا موجودہ دجالی دور کا مقابلہ کرنے کیلئے ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مخلص ہو کر دین کی خدمت کرنا اور نئی نسل تربیت کرنا ہوگی۔