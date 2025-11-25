شیخوپورہ،قصور:ٹریفک حادثات، 2افراد جاں بحق، 1زخمی
شیخوپورہ، قصور،تلونڈی(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا، نامہ نگار)شیخوپورہ ،قصور میںٹریفک حادثات میں 2افراد جاں بحق۔۔
، ایک شدید زخمی ہوگیا۔ پہلا حادثہ فاروق آباد اسرگودھا روڈ گورو نانک پورہ سٹاپ کے قریب ہوا، جہاں وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے آبادی ڈیرہ حاجیاں والا کا رہائشی 25 سالہ سجادموقع پر ہی دم توڑگیا۔دوسرا حادثہ نورپورجٹاں کے قریب ہوا ،جہاں تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا نے سے 60سالہ شخص محمد اسلم موقع پر چل بسا جبکہ 28سالہ آفاق نذیر شدید زخمی ہوا۔