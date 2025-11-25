صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ،قصور:ٹریفک حادثات، 2افراد جاں بحق، 1زخمی

  • لاہور
شیخوپورہ،قصور:ٹریفک حادثات، 2افراد جاں بحق، 1زخمی

شیخوپورہ، قصور،تلونڈی(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا، نامہ نگار)شیخوپورہ ،قصور میںٹریفک حادثات میں 2افراد جاں بحق۔۔

، ایک شدید زخمی ہوگیا۔ پہلا حادثہ فاروق آباد اسرگودھا روڈ گورو نانک پورہ سٹاپ کے قریب ہوا، جہاں وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے آبادی ڈیرہ حاجیاں والا کا رہائشی 25 سالہ سجادموقع پر ہی دم توڑگیا۔دوسرا حادثہ نورپورجٹاں کے قریب ہوا ،جہاں تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا نے سے 60سالہ شخص محمد اسلم موقع پر چل بسا جبکہ 28سالہ آفاق نذیر شدید زخمی ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس