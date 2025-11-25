صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
27 ویں ترمیم کے بعد ملک نئی مشکلات میں پھنس گیا، لیاقت مہر

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی مسلم لیگ کے رہنما لیاقت علی میر نے کہا ہے کہ27 ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک عملی طور پرنئی۔۔

 مشکلات میں پھنس گیا، پاک وطن کے ایک بنیادی ستون عدلیہ کو مکمل طور پر بے اختیار کر کے انصاف اور عدل کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ،فارم 47 کی پیدا کردہ حکومت نے عوام کو شدید بے روزگاری، معاشی ابتری، بدحالی اور مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا ،سیاستدان ریاستی وسائل پر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ن لیگ اور پیپلز پارٹی ملکر عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے میڈیاسے گفتگو کے دوران کیا۔ 

 

