صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھمبا کاٹ کر لیسکو کو نقصان پہنچانے پر دوبھائیوں کیخلاف مقدمہ درج

  • لاہور
کھمبا کاٹ کر لیسکو کو نقصان پہنچانے پر دوبھائیوں کیخلاف مقدمہ درج

قصور(نمائندہ دنیا)بجلی کا کھمبا کاٹ کر لیسکو ڈسٹری بیوشن سسٹم کو نقصان پہنچانے والے دوبھائیوں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔۔۔

 اے ایم او لیسکو نیاز نگر سب ڈویژن قصور محمد محمود جمیل نے تھانہ صدر قصور میں مقدمہ درج کروایا کہ ایل ٹی لائن کے پول میں سے ایک پول، جو صارف ریاست کے گھر کے قریب نصب تھا، اگلے روز لائن مین کے پہنچنے پر کاٹا ہوا اور نیچے گرا پایا گیا۔ معلوم ہوا کہ کنزیومر ریاست اور اس کے بھائی شان نے خود پول کاٹ کر لیسکو ڈسٹری بیوشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف بی آر کا نجی ہوٹل میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

انجینئرنگ کونسل کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ اخلاقیات پر انٹرایکٹو ورکشاپ

وزیر صحت کا انقرہ بلکینٹ سٹی ہسپتال کا دورہ ،بریفنگ

سی پی او کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر موقع پر احکامات

موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول، ٹریننگ کالج شیخوپورہ فاتح

بجلی حادثات سے انسانی جان کو محفوظ رکھنا اولین ترجیح ،آئیسکو چیف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس