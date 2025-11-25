ڈی سی قصور کا ستھرا و سرسبز پنجاب مہم کاجائزہ لینے کیلئے مختلف علاقوں کا دورہ
قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کا قصور میں ستھرا پنجاب و سرسبز پنجاب مہمات کے براہِ راست معائنہ کیلئے موڑ بابا کمال چشتی اور۔۔
مین فیروزپور روڈ کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی، سڑکوں کی دھلائی اور اربن پلانٹیشن کی مہم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران علی کاکہنا تھا ۔شہری ماحول کے تحفظ کیلئے صفائی مہم اور شجرکاری میں ضلعی انتظامیہ کیساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ڈی سی نے مصطفی آباد میں کچرا پھینکنے والے مقامات اور تجاوزات سے متاثر ہونے والے علاقوں کا بھی معائنہ کیااور سڑک کنارے ٹف ٹائلیں بچھانے ، سرہالی روڈ پر زیر تعمیر نالے کے کام کا جائزہ لیا۔