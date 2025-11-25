صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردوں سے لڑنے کیلئے جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول میدان میں

  • لاہور
دہشتگردوں سے لڑنے کیلئے جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول میدان میں

موبائل یونٹ ٹیموں تک جلد پہنچنے ، بطور بیک اَپ کمانڈ سنٹر کام کی صلاحیت رکھتا

لاہور (کرائم رپورٹر )سی ٹی ڈی پولیس جدید جدت کی طرف گامزن، دہشتگردوں سے لڑنے کیلئے جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول کو میدان میں اتار دیاگیا۔ موبائل یونٹ سی ٹی ڈی پنجاب کا ہائی ٹیک چلتا پھرتا ہیڈ کوارٹر ہے ۔خصوصی گاڑی رائیونڈ اجتماع، عرس داتا گنج بخشؒ، کرکٹ میچز، یومِ عاشور جلوسوں اور بڑے سیاسی اجتماعات میں بطور موبائل آپریشنز ہیڈکوارٹر استعمال ہوتی ہے ۔جہاں سے صورتحال کی مانیٹرنگ، کمانڈ اور کوآرڈینیشن ایک ہی پوائنٹ سے ممکن ہو جاتی ہے ۔ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق یونٹ محکمہ کا موبائل ٹیکنیکل وِنگ بھی ہے جو لائیو آپریشنز کے دوران فورس کو حقیقی وقت میں ڈیٹا، ویڈیو فیڈ اور تجزیاتی معاونت فراہم کرتا ہے ۔ گاڑی میں جدید سہولتوں پر مشتمل کنٹرول روم تشکیل دیا گیا ہے جو خفیہ اور طویل دورانیے کی کارروائیوں کیلئے نہایت موزوں ہے ۔موبائل یونٹ لاہور سے کراچی، کوئٹہ یا پشاور تک ہاٹ پرسیوٹ میں مصروف ٹیموں تک فوری پہنچنے اور حساس سرحدی علاقوں میں بیک اَپ کمانڈ سنٹر کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔گاڑی جدید فیشل ریکگنیشن کیمرہ بھی رکھتی ہے جو بڑے اجتماعات میں مشتبہ چہروں کی فوری نشاندہی کرتا ہے ۔ 

 

