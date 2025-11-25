جوڈیشل ریسٹ ہاؤس و دیگر منصوبوں کیلئے 77کروڑ جاری
دھرمپورہ میں ریسٹ ہاؤس ،سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن پر 37کروڑ خرچ ہونگے رائیونڈ میں سیوریج اور واٹر سپلائی کیلئے 40کروڑمتعلقہ محکموں کے اکائونٹ میں منتقل
لاہور(آئی این پی)محکمہ خزانہ نے جوڈیشل ریسٹ ہاؤس کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں کیلئے 77کروڑکے فنڈ جاری کر دیئے ۔دھرمپورہ میں سرکاری جوڈیشل ریسٹ ہاؤس تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کیلئے محکمہ خزانہ نے 18کروڑ 40لاکھ جبکہ سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن کیلئے 18کروڑ 60لاکھ جاری کئے گئے ہیں ۔ا س بجٹ سے مختلف محکموں کی عمارتیں سولر پر منتقل کی جائینگی۔ رائیونڈ میں سیوریج اور واٹر سپلائی سکیم کیلئے بھی 40کروڑ جاری کر دیئے گئے ۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ متعلقہ محکموں کے اکائونٹ میں منتقل کردیا ہے ۔