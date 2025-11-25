صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڈیشل ریسٹ ہاؤس و دیگر منصوبوں کیلئے 77کروڑ جاری

  • لاہور
جوڈیشل ریسٹ ہاؤس و دیگر منصوبوں کیلئے 77کروڑ جاری

دھرمپورہ میں ریسٹ ہاؤس ،سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن پر 37کروڑ خرچ ہونگے رائیونڈ میں سیوریج اور واٹر سپلائی کیلئے 40کروڑمتعلقہ محکموں کے اکائونٹ میں منتقل

لاہور(آئی این پی)محکمہ خزانہ نے جوڈیشل ریسٹ ہاؤس کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں کیلئے 77کروڑکے فنڈ جاری کر دیئے ۔دھرمپورہ میں سرکاری جوڈیشل ریسٹ ہاؤس تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کیلئے محکمہ خزانہ نے 18کروڑ 40لاکھ جبکہ سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن کیلئے 18کروڑ 60لاکھ جاری کئے گئے ہیں ۔ا س بجٹ سے مختلف محکموں کی عمارتیں سولر پر منتقل کی جائینگی۔ رائیونڈ میں سیوریج اور واٹر سپلائی سکیم کیلئے بھی 40کروڑ جاری کر دیئے گئے ۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ متعلقہ محکموں کے اکائونٹ میں منتقل کردیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس