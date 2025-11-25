صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک امتحانات 3مارچ ،انٹرکے 5مئی سے شروع ہونگے

  • لاہور
داخلہ پالیسی تبدیل، اپ ڈیٹ شدہ سکول کیلنڈر، نصاب میں ترمیمات منظور

لاہور(آئی این پی)پنجاب ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تعلیمی سال کیلئے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا باضابطہ شیڈول جاری کر دیا ۔محکمہ ایجوکیشن  حکام کے مطابق میٹرک امتحانات 3مارچ 2026سے شروع ہونگے جبکہ انٹرمیڈیٹ کے بورڈ امتحانات کا آغاز 5مئی سے ہوگا۔محکمہ تعلیم کی جانب سے نئے سیشن کیلئے داخلہ پالیسی میں تبدیلی، اپ ڈیٹ شدہ اسکول کیلنڈر اور نصاب میں ترمیمات کی منظوری بھی دیدی گئی۔نیا تعلیمی سال یکم اپریل 2006سے شروع ہوگاجبکہ سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتب کی تقسیم 5اپریل سے ہوگی۔محکمہ تعلیم کے مطابق آٹھویں کلاس کے طلبہ اس بار 3فروری 2026کو امتحانات دیںگے ۔

 

