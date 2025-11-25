جعلی نمبر پلیٹس کے استعمال پر سخت کارروائیوں کا فیصلہ
گاڑیوں کو ایکسائز ڈیٹا کے مطابق چیک کیا جارہا ، معافی نہیں ملے گی:حکام
لاہور (کرائم رپورٹر)جعلی نمبر پلیٹس استعمال کرنیوالوں کیخلاف سخت کارروائیوں کا فیصلہ کر لیا گیا،جعلی نمبر پلیٹس لگانے پر مقدمات درج ہونگے ۔ لاہور سیف سٹیز حکام کے مطابق گاڑی پر کسی دوسری گاڑی کا نمبر لگا کر چلانے والوں کی مانیٹرنگ شروع کردی گئی ہے ۔ شہر میں چلنے والی گاڑیوں کو روازنہ ایکسائز ڈیٹا کے مطابق چیک کیا جارہا ہے ، جعلی نمبر پلیٹس کا استعمال کرکے گاڑیوں کو جرائم میں استعمال کیا جاتا ہے ۔ایک ماہ کے دوران کم از کم 1ہزار گاڑی مالکان کیخلاف مقدمات درج کرائے جائینگے ، گاڑی پرایکسائز کی جاری شدہ نمبر پلیٹس استعمال کریں۔جعلی نمبر پلیٹس استعمال کرنیوالی بیشتر گاڑیوں کو پوائنٹ کرلیا گیا ہے ، قانون کی خلاف ورزی پرکسی کو معافی نہیں دی جائیگی۔