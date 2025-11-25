صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داتا دربار ایریا ری ماڈلنگ،تخمینہ لاگت ، کام کی مدت کاتعین

  • لاہور
داتا دربار ایریا ری ماڈلنگ،تخمینہ لاگت ، کام کی مدت کاتعین

دربار،بھاٹی،موہنی روڈ ، ملحقہ علاقوں کی ماسٹر پلاننگ کے تحت ازسرِنو تعمیر ہوگی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )بڑا شہری ترقیاتی منصوبہ عملی شکل اختیار کرنے لگا ۔ داتا دربار ایریا کی ری ماڈلنگ اور ری ویمپنگ پراجیکٹ میں اہم پیشرفت ہوئی ہے ، ٹیپا نے منصوبے کی تخمینہ لاگت اور کام کی مدت کا باضابطہ تعین کر لیا ۔ حکام کے مطابق دربار ، بھاٹی چوک، موہنی روڈ اور ملحقہ علاقوں کی ماسٹر پلاننگ کے تحت ازسرِنو تعمیر ہو گی۔ٹیپا نے منصوبے کا ایک ارب 47 کروڑ 32 لاکھ 83 ہزار کا تخمینہ لگایا ہے جبکہ ری ویمپنگ ورک چھ ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ منصوبے میں رش، زائرین کی سہولت، ٹریفک مینجمنٹ اور سکیورٹی کو خصوصی طور پر مدنظر رکھا گیا ہے تاکہ یہ علاقہ جدید ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکے ۔ دربار ایریا کی ری ویمپنگ کیلئے 4 کنال اراضی ایکوائر کی جائیگی۔ کربلا گامے شاہ سے دربار جانیوالی روڈ پردکانوں کو گرایا جائے گا،4 کنال پر قائم 20سے زائد تجارتی یونٹس کو بھی گرایا جائیگاتاکہ ایریا کو کھلا، منظم اور محفوظ بنایا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مارکیٹ کمیٹی کےافسر مالا مال سبزی منڈی مسائلستان

دھواں چھوڑنے والی گاڑی کا ڈرائیور گرفتار ،مقدمہ درج

فنکشنل میٹریلز کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد

حمزہ الیون نے دوستانہ میچ میں عبدالرحمن الیون کوشکست دیدی

فوڈ اتھارٹی کے ہوٹلوں سموسہ شاپ ،جوس کارنرز کو جرمانے

چھابڑی والوں اور ریڑھی بانوں کیخلاف کاروائی التوا کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس