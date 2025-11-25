داتا دربار ایریا ری ماڈلنگ،تخمینہ لاگت ، کام کی مدت کاتعین
دربار،بھاٹی،موہنی روڈ ، ملحقہ علاقوں کی ماسٹر پلاننگ کے تحت ازسرِنو تعمیر ہوگی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )بڑا شہری ترقیاتی منصوبہ عملی شکل اختیار کرنے لگا ۔ داتا دربار ایریا کی ری ماڈلنگ اور ری ویمپنگ پراجیکٹ میں اہم پیشرفت ہوئی ہے ، ٹیپا نے منصوبے کی تخمینہ لاگت اور کام کی مدت کا باضابطہ تعین کر لیا ۔ حکام کے مطابق دربار ، بھاٹی چوک، موہنی روڈ اور ملحقہ علاقوں کی ماسٹر پلاننگ کے تحت ازسرِنو تعمیر ہو گی۔ٹیپا نے منصوبے کا ایک ارب 47 کروڑ 32 لاکھ 83 ہزار کا تخمینہ لگایا ہے جبکہ ری ویمپنگ ورک چھ ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ منصوبے میں رش، زائرین کی سہولت، ٹریفک مینجمنٹ اور سکیورٹی کو خصوصی طور پر مدنظر رکھا گیا ہے تاکہ یہ علاقہ جدید ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکے ۔ دربار ایریا کی ری ویمپنگ کیلئے 4 کنال اراضی ایکوائر کی جائیگی۔ کربلا گامے شاہ سے دربار جانیوالی روڈ پردکانوں کو گرایا جائے گا،4 کنال پر قائم 20سے زائد تجارتی یونٹس کو بھی گرایا جائیگاتاکہ ایریا کو کھلا، منظم اور محفوظ بنایا جا سکے۔