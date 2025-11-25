ناقص گاڑیاں اب نہیں چلیں گی، سخت کارروائی کا حکم جاری
لاہور(کامرس رپورٹر)پنجاب بھر کے سکولز، کالجز اور سرکاری و پرائیوٹ سیکٹر ہسپتالوں کی ناقص گاڑیاں اب نہیں چلیں گی۔۔
، ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ نے سخت کارروائی کا حکم نامہ جاری کردیا ۔دھواں پھیلانے والی گاڑیوں کیخلاف شکنجہ سخت، وکس (VICS)سرٹیفکیشن فوری لازمی قرار، حد سے زائد دھواں خارج کرنے پرگاڑیاں ضبط ہونگی۔ سرکاری و نجی اداروں کو آخری وارننگ جاری ، بڑی گاڑیاں اور بسیں معیار پر پوری نہ اتریں تو قانونی کارروائی یقینی بنائی جائیگی ۔ڈی جی عمران حامد نے محکموں کو ہدایت کردی کہ تمام ہیوی ٹرانسپورٹ کی ہنگامی انسپکشن اور مرمت فوری مکمل کریں ۔غیر معیاری گاڑی پکڑی گئی تو اب صرف جرمانہ نہیں، گاڑی بھی قبضے میں لی جائے گی۔