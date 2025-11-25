صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈسٹریز کے مسائل پرلاہور چیمبر اور روڈامشترکہ کمیٹی بنائینگے

  • لاہور
انڈسٹریز کے مسائل پرلاہور چیمبر اور روڈامشترکہ کمیٹی بنائینگے

کمیٹی کی سفارشات تیاری تک انڈسٹری کو سیل یا نوٹس نہیں دیاجائیگا:سی او روڈا

لاہور( کامرس رپورٹر) چیف آپریٹنگ آفیسر راوی اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی (روڈا)منصور جنجوعہ نے کہا ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کیساتھ ملکر کمیٹی تشکیل دی جائیگی جو روڈا میں موجود انڈسٹریز کے مسائل پر جامع رپورٹ تیار کریگی اوراسکی بنیاد پرمنصوبہ بندی کی جائیگی۔ کمیٹی کی سفارشات تیاری تک کسی انڈسٹری کو سیل یا نوٹس جاری نہیں کیاجائیگا۔ یہ بات انہوں نے لاہور چیمبر میں اجلاس سے خطاب کرتے کہی جس میں روڈا میں موجود انڈسٹریز کے نمائندگان،صدرلاہور چیمبر فہیم الرحمن سہگل، سینئر نائب صدر تنویر شیخ، نائب صدر سارک چیمبر میاں انجم نثار ودیگر موجود تھے ۔ فہیم الرحمن سہگل نے کہا سگیاں کی انڈسٹریز چند ماہ سے غیر یقینی صورتحال کا شکارہیں۔ روڈا نے پراپرٹی ہولڈرز اور فیکٹری مالکان کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ موجودہ DC ریٹس کے مطابق 20 فیصد روڈا چارجز دیئے جائیں۔  12سے 15 لاکھ فی کنال کی زمینوں پر موجودہ DC ریٹس کے مطابق 75 سے 85 لاکھ فی کنال ٹیکس ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے جو ممکن نہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کرانے کیلئے 5 دسمبر تک مہلت

کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق

گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

موٹر سائیکل سواروں کیلئے نئی شرط عائد

ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان

ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس