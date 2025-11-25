انڈسٹریز کے مسائل پرلاہور چیمبر اور روڈامشترکہ کمیٹی بنائینگے
کمیٹی کی سفارشات تیاری تک انڈسٹری کو سیل یا نوٹس نہیں دیاجائیگا:سی او روڈا
لاہور( کامرس رپورٹر) چیف آپریٹنگ آفیسر راوی اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی (روڈا)منصور جنجوعہ نے کہا ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کیساتھ ملکر کمیٹی تشکیل دی جائیگی جو روڈا میں موجود انڈسٹریز کے مسائل پر جامع رپورٹ تیار کریگی اوراسکی بنیاد پرمنصوبہ بندی کی جائیگی۔ کمیٹی کی سفارشات تیاری تک کسی انڈسٹری کو سیل یا نوٹس جاری نہیں کیاجائیگا۔ یہ بات انہوں نے لاہور چیمبر میں اجلاس سے خطاب کرتے کہی جس میں روڈا میں موجود انڈسٹریز کے نمائندگان،صدرلاہور چیمبر فہیم الرحمن سہگل، سینئر نائب صدر تنویر شیخ، نائب صدر سارک چیمبر میاں انجم نثار ودیگر موجود تھے ۔ فہیم الرحمن سہگل نے کہا سگیاں کی انڈسٹریز چند ماہ سے غیر یقینی صورتحال کا شکارہیں۔ روڈا نے پراپرٹی ہولڈرز اور فیکٹری مالکان کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ موجودہ DC ریٹس کے مطابق 20 فیصد روڈا چارجز دیئے جائیں۔ 12سے 15 لاکھ فی کنال کی زمینوں پر موجودہ DC ریٹس کے مطابق 75 سے 85 لاکھ فی کنال ٹیکس ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے جو ممکن نہیں۔