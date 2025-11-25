قصور:وارداتیں، شہری لاکھوں روپے سے محروم، خاتون اغوا
خالد سے فون ، 60ہزار لوٹ کر کار سوار ڈاکو انمول بی بی کو اغوا کرکے لے گئےارمان سے80ہزار ، نواب سے 50ہزار، شفقت، آصف کی موٹرسائیکلیں چوری
قصور، تلونڈی(نمائندہ دنیا، نامہ نگار)قصور میں ڈکیتی، چوری کی متعدد وارداتیں، تھانہ الہ آباد کے علاقہ بونگی کلیاں کے قریب کیری ڈبہ پر خواتین کے ساتھ واپس جانے والے میرکوٹ چونیاں کے رہائشی محسن خالد ولد خالد مسیح کو کار سوار ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک کر 60 ہزار روپے نقدی، موبائل فون لوٹا جبکہ ایک خاتون انمول بی بی کو اپنے ساتھ اغوا کرکے لے گئے ۔ تلونڈی کوٹ پیراں میں دکاندار ارمان سے دو ڈاکو ئوں نے 80ہزار روپے نقدی اور 3 موبائل فون لوٹ لئے ۔تلونڈی اڈا سے محمدنواب کے گھر سے 50 ہزار روپے ، لطیف پورہ کے رمضان کے کارخانے سے لاکھوں مالیت کا سامان ، سبزی منڈی پتوکی کے محلہ ناروکی ٹھٹھہ سے محمد شفقت جبکہ الہ آباد کے علاقہ کوٹ سلیم حیدر سے محمدآصف کی موٹرسائیکلیں چوری ہوگئیں۔