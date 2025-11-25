صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

  • لاہور
شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

علاقہ میں خوف وہراس ،ڈی پی او کا نوٹس ، فرار ملزموں کی گرفتاری کا حکم

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کے گاؤں 36چک میں شادی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تھانہ بھکھی پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر متعدد افراد کو اسلحہ سمیت گرفتا رکرکے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ بلا ل ظفر شیخ نے اس واقعہ کا سخت نوٹس لیا اور فرار ہونے والے مزید ملزموں کو گرفتا رکرنے کے احکامات جاری کردئیے ۔ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس