ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

  • لاہور
ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

صوبائی وزیر کاسٹالز کامعائنہ ،صنعتکاروں ، تاجروں سے ملاقات، مسائل پرتجاویز کا جائزہ

لاہور(خبر نگار،اپنے سٹاف رپورٹر سے )ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں 3 روزہ 31 ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر کاانعقاد۔صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے سٹالز کا معائنہ کیااورمصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ 750سٹالزپر 2ہزار برانڈز رکھے گئے ہیں۔  نمائش میں چین،ترکیہ،جرمنی ویتنام ، اٹلی سمیت 20 ممالک کے مندوبین شریک ہیں۔صوبائی وزیر نے میڈیاسے گفتگومیں کہاقومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کپاس کی پیداوار بڑھانے کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ امسال 10سے 11 ملین کپاس کی پیداوار کاہدف حاصل کرنے کیلئے پر امید ہے ۔ صوبائی وزیر شافع حسین نے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریجنل آفس کادورہ کیا،صنعتکاروں ،تاجروں سے ملاقات پرانڈسٹری کے مسائل ، صنعتکاری کے فروغ کیلئے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا ۔ نائب صدرایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کہاصنعتی یونٹس والے پلاٹوں کا غلط استعمال نہیں ہونے دینگے ۔انڈسٹریل سٹیٹس میں رئیل سٹیٹ کے کاروبار کیلئے پلاٹ کینسل کئے جارہے ہیں ۔ 

 

