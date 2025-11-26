صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے کی عدم توجہی، واشنگ لائن کی حالت مزید ابتر

  • لاہور
ریلوے کی عدم توجہی، واشنگ لائن کی حالت مزید ابتر

جگہ جگہ گندگی، مرمتی کام نہ ہونے کے باعث حادثات معمول

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) محکمہ ریلوے کی عدم توجہی، واشنگ لائن کی حالت مزید ابتر ہونے لگی ،ریلوے واشنگ لائن میں جگہ جگہ گندگی،ٹوٹی پٹس مزدوروں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئیں ،واشنگ لائن ریلوے حکام کی توجہ کی منتظر پٹس انتہائی خستہ حال، ملازمین کی جانیں داؤ پر لگ گئیں ، ذرائع کے مطابق واشنگ لائن پٹس میں مرمتی کام نہ ہونے کے باعث متعدد مقامات سے پٹس مکمل ٹوٹ گئیں، مرمتی کام نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ ، کام کے دوران متعدد ملازمین پٹس سے گر کر شدید زخمی ہوئے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں سال لوکل پرچیز اور مینٹی ننس کے متعدد کیسز بنائے گئے مگر کام نہیں ہوسکا، فنڈز کے اجرا کے باوجود واشنگ لائن پٹس جوں کی توں، ملازمین مایوس ہو گئے ہیں، مرمت نہ ہونے سے کسی بڑے حادثے کا خدشہ ہے ۔ صدر ریلوے پریم یونین فیاض شہزاد کا کہنا ہے کہ پٹس کی مکمل مرمت کے بغیر ملازمین کی حفاظت ممکن نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر