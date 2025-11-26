سیکرٹری اطلاعات طاہر ہمدانی ڈی جی پی آر شیخ فرید احمد کا بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کادورہ
لاہور(خبر نگار)سیکرٹری اطلاعات وثقافت پنجاب طاہر رضا ہمدانی اور ڈی جی پی آر شیخ فرید احمد نے۔۔۔
بزنس فسیلی ٹیشن سینٹرکا دورہ کیا۔ سیکرٹری اطلاعات وثقافت اور ڈی جی پی آر بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کے تمام کاؤنٹرز پر گئے ، سینٹر کی ورکنگ اور آپریشنل امور کا جائزہ لیا۔ڈپٹی منیجربزنس فسیلی ٹیشن سینٹر نایاب سلیم نے انہیں ادارے کی کارکردگی بارے آگاہ کیا۔سیکرٹری اطلاعات وثقافت پنجاب طاہر رضا ہمدانی نے کہاکہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں پنجاب کے 6 بزنس فسیلی ٹیشن سینٹرز کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں،کاروباری سہولت مراکز کے قیام سے سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور ہوئی ہیں۔