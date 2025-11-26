نئی ہارٹیکلچر ایجنسیوں کے انتظامی افسر تعینات کرنیکافیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )صوبہ بھر میں ہریالی بڑھانے اور شہری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی۔۔۔
ایکٹ 2025 کے تحت 9 اضلاع میں نئی ہارٹیکلچر ایجنسیاں قائم کی جا رہی ہیں ترجمان کے مطابق نئی ہارٹیکلچر ایجنسیوں کے ایم ڈی، ڈپٹی ایم ڈی اور دیگر انتظامی افسران جلد تعینات کیے جائیں گے ۔ افسران کی تعیناتی تک متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ادارے کا عارضی چارج سنبھالیں گے ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پنجاب میں گرین ایریاز بڑھانے سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔