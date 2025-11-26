ہیلتھ یونیورسٹی جناح کیمپس میں جدید سکل لیب کاافتتاح
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے ) آئرلینڈ کے ہیلتھ سروس ایگزیکٹو، نیشنل ایمبولینس سروس کالج ڈبلن سے آئی تین رکنی ٹیم نے یو ایچ ایس جناح کیمپس میں جدید سکل لیب کا افتتاح کیا۔ ۔۔۔
لیب میں ہائی فائیڈیلیٹی مینی کوئنز نصب ہیں جن پر پنجاب کے میڈیکل کالجز کے اساتذہ کو جان بچانے والی ایمرجنسی مہارتوں کی تربیت دی گئی ہے ۔ یہی اساتذہ اپنے اداروں میں فائنل ایئر کے طلبہ کی ٹریننگ کا آغاز کر چکے ہیں۔وفد میں پروفیسر ڈاکٹر شین ناکس، ڈیسمنڈ ویڈ اور پیڈریگ گلن شامل تھے ۔ وائس چانسلر احسن وحید راٹھور نے بتایا کہ یو ایچ ایس نے سمیولیشن بیسڈ ماڈل کے ذریعے ایمرجنسی سکلز کی تربیت، جانچ اور معیار کے تعین کا نیا نظام شروع کیا ہے ۔
یہ لیب پنجاب میں ایمرجنسی ٹریننگ کا مرکز بنے گی ۔