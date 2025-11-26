سپورٹس کمپلیکس میں پیڈل ٹینس کورٹ جلد بنانیکی ہدایت
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایل ڈی اے سپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن کا دورہ کیا۔۔۔۔
چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور ڈائریکٹر سپورٹس خرم یعقوب نے بریفنگ دی۔ڈی جی ایل ڈی اے نے ممبرز کی سہولت کے لیے مرمت و بحالی کے کام بروقت کرانے کی ہدایت کی۔ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے سپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں پیڈل ٹینس کورٹ جلد بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا کہ ممبران کی سہولت کے لیے سروسز کے معیار کو بہتر بنایا جایا جائے ۔ ایل ڈی اے سپورٹس کمپلیکسز میں مرد و خواتین و فیملیز کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات موجود ہیں۔ڈی جی ایل ڈی اے نے سپورٹس کمپلیکس کے پارکنگ ایریا میں سائنج بہتر بنانے کی ہدایت کی۔