نیلا گنبد پارکنگ منصوبے کی357پائلیں مکمل

  • لاہور
نیلا گنبد پارکنگ منصوبے کی357پائلیں مکمل

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے گزشتہ روزشہر میں جاری و مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کی سائٹ کا دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے زیر تعمیر نیلا گنبدانڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ منصوبے کا دورہ کیا۔۔۔

 پراجیکٹ ڈائریکٹر نے منصوبے پر جاری کاموں بارے بریفنگ دی۔ نیلا گنبد پارکنگ منصوبے کی 357 پائلیں مکمل کر لی گئیں، 100پائلیں باقی ہیں۔منصوبے کے 115میٹر کیپ بیم مکمل، اوقاف کے 70 فیصد سے زائد سٹرکچر مسمارکر دیئے گئے ہیں۔، کام جاری ہے ۔نیلا گنبد منصوبے سے منسلک تمام سروسز منتقل کر دی گئی ہیں۔آئندہ چند روز میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے کھدائی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کام کے معیار اور رفتار پر زیرو ٹالرنس اپنانے کی ہدایت کی۔بعدازاں ڈی جی ایل ڈی نے داتا دربار اور بھاٹی چوک کی توسیع و ری ماڈل منصوبے کی سائٹ کا بھی دورہ کیا۔

 

