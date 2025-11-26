مختلف سکیموں میں غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 59املاک سربمہر
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ٹیموں نے گزشتہ روزمختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 59املاک سربمہرکر دیں۔۔
ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرگلبرگ، فیصل ٹاؤن میں 18املاک سیل کر دیں۔ غیرقانونی کمرشل استعمال پر نیو مسلم ٹاؤن، شاد باغ میں 16املاک سربمہر کر دیں۔ ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران سبزہ زار میں 25املاک سیل کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں نجی سکول، کلینک، پراپرٹی آفس، گراسری سٹور،آٹو ورکشاپ، سیلون، فوڈ پوائنٹ، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔