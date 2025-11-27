صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گالی گلوچ سے منع کرنے پر خاتون سمیت 2 افراد پر تشدد

  • لاہور
گالی گلوچ سے منع کرنے پر خاتون سمیت 2 افراد پر تشدد

ڈھولن ہٹھاڑ کی ساجدہ بی بی کوراشد نے گھر میں گھس کر مارا پیٹا،گلا دبوچا

قصور (نمائندہ دنیا) دو مختلف مقامات پر گالی گلوچ سے منع کرنے پر ملزمان نے ایک خاتون سمیت دو افراد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ڈھولن ہٹھاڑ کی رہائشی ساجدہ بی بی نے پولیس تھانہ کھڈیاں میں مقدمہ درج کروایا کہ اُس کا 10 سالہ بیٹا حسن گھر میں اکیلا تھا، راشد اسے گالی گلوچ کر رہا تھا۔ منع کرنے پر وہ گھر میں داخل ہوا، اس کا گلا دبوچ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔دوسرے واقعے میں گاڑیوالا تحصیل چونیاں کے رہائشی جنید نے پولیس تھانہ منڈی عثمان والا میں مقدمہ درج کروایا کہ اویس وغیرہ اُس کے بھائی کو گالی گلوچ کر رہے تھے ۔ منع کرنے پر اویس سمیت 3 نامزد اور 8 نامعلوم افراد نے اس کے بھائی پر تشدد کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ 

