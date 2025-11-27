صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5وکلا لیسکو کے نئے لیگل ایڈوائزر مقرر

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو کے پینل میں پانچ نئے وکلا کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری، لاہور کیلئے نوید انور ایڈووکیٹ لیسکو کے نئے لیگل ایڈوائزر مقرر۔۔۔

لاہور کیلئے علی ذیشان ایڈووکیٹ کو بھی لیسکو لیگل ایڈوائزر تعینات کردیا گیا،حمزہ عالم ایڈووکیٹ بھی لاہور ریجن کیلئے لیسکو کے لیگل ایڈوائزر مقرر،ننکانہ صاحب کیلئے عادل امتیاز ایڈووکیٹ کی بطور لیسکو لیگل ایڈوائزر تعیناتی ،اوکاڑہ کیلئے آصف شفیع ایڈووکیٹ لیسکو کے نئے لیگل ایڈوائزر مقرر، لیگل ایڈوائزرز کی تقرری تین سال کیلئے کی گئی ،نئے ایڈوائزرز کو لیسکو کے مقدمات میں قانونی معاونت کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔

