نویں جماعت کے ایڈمیشن بھجوانے کی تاریخ میں توسیع
لاہور(خبر نگار)نویں جماعت کے ایڈمیشن بھجوانے کی تاریخ میں توسیع کردی۔ نویں جماعت کیلئے ایڈمیشن اب 10 دسمبر تک بھجوائے جاسکتے ہیں۔۔۔
ڈبل فیس کے ساتھ داخلے 11سے 23دسمبر تک بھجوائے جاسکتے ہیں ۔ٹرپل فیس کے ساتھ داخلے 24 دسمبر سے 6 جنوری تک بھجوائے جاسکتے ہیں ۔اس سے قبل سنگل فیس کے ساتھ داخلے بھجوانے کی آخری تاریخ 27 نومبر تھی ۔پنجاب بورڈ آف کمیٹی چئیرمنز کے مطابق فیصلے کا اطلاق لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ طلبہ کی سہولت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔