صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نویں جماعت کے ایڈمیشن بھجوانے کی تاریخ میں توسیع

  • لاہور
نویں جماعت کے ایڈمیشن بھجوانے کی تاریخ میں توسیع

لاہور(خبر نگار)نویں جماعت کے ایڈمیشن بھجوانے کی تاریخ میں توسیع کردی۔ نویں جماعت کیلئے ایڈمیشن اب 10 دسمبر تک بھجوائے جاسکتے ہیں۔۔۔

ڈبل فیس کے ساتھ داخلے 11سے 23دسمبر تک بھجوائے جاسکتے ہیں ۔ٹرپل فیس کے ساتھ داخلے 24 دسمبر سے 6 جنوری تک بھجوائے جاسکتے ہیں ۔اس سے قبل سنگل فیس کے ساتھ داخلے بھجوانے کی آخری تاریخ 27 نومبر تھی ۔پنجاب بورڈ آف کمیٹی چئیرمنز کے مطابق فیصلے کا اطلاق لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ طلبہ کی سہولت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن