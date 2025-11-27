صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے دفتر کی 2 لفٹیں خراب، عملے، سائلین کو مشکلات

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن دفتر کی تیسری بلڈنگ میں نصب چار میں سے دو لفٹیں خراب،گزشتہ ایک سال میں لفٹوں کی مرمت اور بحالی پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا چکے۔۔۔

 سالانہ لاکھوں روپے خرچ ہونے کے باوجود لفٹوں کی خرابی معمول بن گئی، خراب لفٹوں میں سے ایک لفٹ کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا، باقی ایک خراب لفٹ کے کنٹرول پینل کام چھوڑ چکے ،افسران اور ملازمین صرف دو لفٹیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں، دو لفٹوں پر ضرورت سے زیادہ وزن ڈالنے سے مزید خرابی کا خدشہ ہے ۔ عمارت میں روزانہ آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

