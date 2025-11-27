صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوکل گورنمنٹ پنجاب اور نادرا کے درمیان معاہدہ

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پیدائش، نکاح، طلاق اور وفات کی رجسٹریشن سہل اور تیز بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ پنجاب اور نادرا کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔۔۔

 جس کے تحت شہری اب گھر بیٹھے پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے یہ رجسٹریشن کرا سکیں گے ۔اس حوالے سے نادرا آفس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی لوکل گورنمنٹ پنجاب احمد کمال مان بھی موجود تھے ۔ ابتدائی طور پر یہ سہولت جہلم، چکوال اور ننکانہ صاحب کے اضلاع میں پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر شروع کی گئی ہے۔

