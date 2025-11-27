پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ لاہور بورڈ سے الحاق کیلئے خوار
لاہور(خبر نگار)پرائیویٹ تعلیمی ادارے لاہور بورڈ سے الحاق کیلئے خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ لاہور میں 300 سے زائد سکولوں کی درخواستیں الحاق کیلئے بورڈ کے پاس التوا میں پڑی ہیں۔۔۔
لاہور بورڈ کی سستی کے باعث ہزاروں طلبا کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے ۔ سکول مالکان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کو ہزاروں روپے فیس بھرنے کے باوجود لاہور بورڈ سے الحاق نہیں مل سکا۔الحاق نہ ملنے سے پرائیویٹ سکولوں کو بچوں کے بورڈ کے داخلے بھجوانے میں مسائل کا سامنا ہے ۔بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ التوامیں پڑی تمام سکولوں کی الحاق کی فائلز کی اپرول بھی آج ہوجائے گی۔