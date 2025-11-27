ترقیاتی منصوبے :پانی نہ چھڑکنے سے آلودگی میں اضافہ
لاہور(دی رپورٹر)رائے ونڈمیں ترقیاتی منصوبوں کے دوران محکمہ پبلک ہیلتھ کی غفلت، پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے فضائی آلودگی میں خوفناک حدتک اضافہ ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق دو ماہ کے دوران محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے بے حس افسران نے کھدائی والی جگہ کو پر کرنے اور وہاں گردو غبار سے بچاؤ کے لئے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس سے رائیونڈ شہر کی فضا انتہائی آلودہ ہو چکی ہے ،صبح سویرے سکول جانے والے بچے بیمار پڑرہے ہیں جبکہ کام کاج کیلئے جانے والے ہزاروں افراد سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔