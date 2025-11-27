صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے ورک لوڈ کو مؤثر انداز میں ریشنلائز کرنے کی ہدایات

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کا زونل آفس لاہور میں کرائم میٹنگ کا انعقاد ،ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور نے کارپوریٹ کرائم سرکل کی کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا۔۔۔

سرکل انچارج کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی طرف سے سرکل کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کیلئے ہدایات جاری کیں، ورک لوڈ کو مؤثر انداز میں ریشنلائز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ انویسٹی گیشن افسران کے لیے باقاعدہ تربیتی سیشنز دوبارہ شروع کیے جائیں، جرائم کی شدت اور نوعیت کے مطابق اشتہاریوں کی لسٹیں مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

