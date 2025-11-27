صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھرمیں چکور کے شکار کے سیزن کا آغاز

  • لاہور
پارٹی میں 3سے زیادہ شکاری ، 10سے زیادہ بیٹر شامل نہیں ہوسکتے

لاہور (لیڈی رپورٹر)پنجاب وائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹ نے صوبے بھر میں چکور کے شکار کے سیزن کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے ، جس کے لیے خصوصی شکار زونز، پرمٹ طریقہ کار اور ضابطے جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ کے مطابق چکور کا شکار صرف اتوار کے روز اور مقررہ علاقوں اور تاریخوں میں ہی اجازت ہوگا، جبکہ نوٹیفائیڈ زونز سے باہر شکار کی فیس ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔محکمہ نے خصوصی اور عام شکار گاہیں، کمیونٹی کنزروی ـ نسیاں اور سرکاری و نجی وائلڈ لائف ریزروز قائم کیے ہیں۔ چکوال، تلہ گنگ، جہلم اور خوشاب کے متعدد علاقوں کو شکار گاہوں کے طور پر نوٹیفائی کیا گیا ہے ۔ مجموعی طور پر 125 خصوصی شکار گاہوں میں پرمٹ نیلامی کے ذریعے جاری ہوں گے ، جن کی نیلامی 8 دسمبر 2025 کو کلر کہار میں ہوگی۔ ان خصوصی شکار گاہوں میں سیزن 14 دسمبر 2025 سے 15 فروری 2026 تک جاری رہے گا۔ آٹو میٹک ہتھیار، ایئر گنز، پی سی پی رائفلز، ڈرونز اور الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔ ہر شکار پارٹی میں تین سے زیادہ شکاری اور دس سے زیادہ بیٹر شامل نہیں ہوسکتے ۔

