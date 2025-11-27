موسمی تبدیلی :دسمبر کے بیشتر حصے میں بارشوں کا امکان نہیں
وقت گزرنے کیساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار تیز :ڈائریکٹر موسمیات
لاہور(سہیل احمد قیصر)تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں نے موسموں کے پیٹرن پر بھی اثرانداز ہونا شروع کردیا ہے ۔ پنجاب بھر میں ماہ نومبر مکمل اور دسمبر کا بیشتر حصہ خشک گزرنے کا امکان ظاہر کردیا گیا۔رواں سردیوں کے دوران ابھی تک ایک بھی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔تفصیلات کے مطابق عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے رونما ہونے میں ہمارا زیادہ قصور ہے یانہیں لیکن ہمیں اِن کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑ رہا ہے ۔اِس کے نتیجے میں ہمارا ملک اُن پہلے دس ممالک میں شامل ہوچکا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہورہے ہیں ۔ اب تو اِن تبدیلیوں نے موسموں کی چین پر بھی اثر انداز ہونا شروع کردیا ہے جس کے نتیجے میں ہم رواں سردیوں کے دوران ابھی تک بارش کے انتظار میں ہیں۔ آلودگی کی شدت میں اضافے کی ایک بڑی و جہ بارشوں کا نہ ہونا بھی قراردی جارہی ہے ۔اِس حوالے سے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر عبدالعزیز نے بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار تیز ہورہی ہے ۔