صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی تبدیلی :دسمبر کے بیشتر حصے میں بارشوں کا امکان نہیں

  • لاہور
موسمی تبدیلی :دسمبر کے بیشتر حصے میں بارشوں کا امکان نہیں

وقت گزرنے کیساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار تیز :ڈائریکٹر موسمیات

لاہور(سہیل احمد قیصر)تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں نے موسموں کے پیٹرن پر بھی اثرانداز ہونا شروع کردیا ہے ۔ پنجاب بھر میں ماہ نومبر مکمل اور دسمبر کا بیشتر حصہ خشک گزرنے کا امکان ظاہر کردیا گیا۔رواں سردیوں کے دوران ابھی تک ایک بھی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔تفصیلات کے مطابق عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے رونما ہونے میں ہمارا زیادہ قصور ہے یانہیں لیکن ہمیں اِن کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑ رہا ہے ۔اِس کے نتیجے میں ہمارا ملک اُن پہلے دس ممالک میں شامل ہوچکا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہورہے ہیں ۔ اب تو اِن تبدیلیوں نے موسموں کی چین پر بھی اثر انداز ہونا شروع کردیا ہے جس کے نتیجے میں ہم رواں سردیوں کے دوران ابھی تک بارش کے انتظار میں ہیں۔ آلودگی کی شدت میں اضافے کی ایک بڑی و جہ بارشوں کا نہ ہونا بھی قراردی جارہی ہے ۔اِس حوالے سے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر عبدالعزیز نے بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار تیز ہورہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن