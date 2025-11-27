سکولوں میں پنجابی زبان کو فروغ دینے کا فیصلہ
لاہور(خبر نگار)سکولوں میں پنجابی زبان کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام سرکاری سکولوں میں باادب اور شائستہ پنجابی سکھانے کی ہدایت کردی ہے۔
طلبہ کو تُسیں اور اسیں جیسے مؤدبانہ الفاظ کے استعمال کی تلقین کردی۔ غیر رسمی پنجابی الفاظ کے استعمال سے گریز کی بھی ہدایت کی ہے۔ جنوبی و شمالی پنجاب میں سرائیکی اور پوٹھوہاری زبان کے فروغ کی ہدایت کردی۔ سکولوں کو طلبہ کی پنجابی یا مقامی زبان میں گفتگو کی ویڈیوز بنانے کی ہدایت کی ہے۔ سکول سربراہان سے عملدرآمد رپورٹ طلب کی ہے ۔