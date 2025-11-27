صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفاری پارک: 2 بچوں کی پیدائش ، ہرن 23 ہوگئے

  • لاہور
لاہور(لیڈی رپورٹر)سفاری پارک میں ایڈیکس اور عریبین اوریکس ہرنوں کے بچوں کی پیدائش سے جتھوں کی تعداد میں خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔

انتظامیہ کے مطابق دونوں اقسام میں ایک، ایک نوزائیدہ کی آمد کے بعد ایڈیکس کی مجموعی تعداد 14 جبکہ عریبین اوریکس کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ ایڈیکس کے جتھہ میں 4 نر، 7 مادہ اور 3 بچے شامل ہیں، جبکہ اوریکس کے جتھہ میں 3 نر، 3 مادہ اور 3 بچے موجود ہیں۔ ویٹرنری سروسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان خان کے مطابق یہ غیر مقامی جانور مارچ 2024 میں سفاری اپ گریڈیشن پراجیکٹ کے تحت لاہور منتقل کیے گئے تھے ، جہاں انہیں چوبیس گھنٹے ویٹرنری نگہداشت، کشادہ باڑوں اور محفوظ ماحول کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ شمالی افریقہ کے صحراؤں میں پایا جانے والا ایڈیکس ایک شدید خطرے سے دوچار جانور ہے۔ جس کی جنگلی آبادی رہائش گاہ کی تباہی اور غیر قانونی شکار کے باعث تشویش ناک حد تک کم ہو چکی ہے۔

