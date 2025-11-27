صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن کانفرنس اور ادیب جاودانی ایکسیلینس ایوارڈز کی کل تقریب

  • لاہور
ایجوکیشن کانفرنس اور ادیب جاودانی ایکسیلینس ایوارڈز کی کل تقریب

لاہور (خبر نگار) ایپسما کے زیرِ اہتمام ایجوکیشن کانفرنس اور ادیب جاودانی ایکسیلینس ایوارڈز کی تقریب 10 دسمبر کو لاہور میں منعقد ہوگی۔

وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے ۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان کے مطابق ایپسما لاہور و قصور کے صدر اور کوآرڈینیٹر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمیٹی لاہور چودھری محمد عباس نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کرلیا اور پروگرام میں شرکت کی یقین دہانی کرائی۔

