جنرل ہسپتال میں 3 سالہ بچی کے معدے سے ہیئر پن نکال لی گئی
لاہور(اے پی پی)لاہور جنرل ہسپتال کے پیڈی ایٹرک گیسٹرو اینٹرولوجی و ہیپاٹولوجی یونٹ میں جدید اینڈوسکوپک تکنیک کے ذریعے 3 سالہ بچی کے معدے سے بالوں میں لگائی جانے والی ہیئر پن نکال لی گئی۔
پورا عمل پروفیسر شاہد، پروفیسر فریاد اور ڈاکٹر حسن سلیمان کی رہنمائی میں مکمل ہوا ۔معائنے کے مطابق بچی نے غلطی سے ہیئر پن نگل لی تھی جس کے باعث اندرونی زخم یا سنگین پیچیدگیوں کا خدشہ موجود تھا، تاہم ٹیم نے بغیر سرجری اینڈوسکوپی کے ذریعے ہیئر پن جسم سے نکال لی ،جس کے بعد بچی کی حالت مکمل طور پر تسلی بخش ہے۔