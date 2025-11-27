صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن، 61 املاک سربمہر

  • لاہور
کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن، 61 املاک سربمہر

لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایات پر ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ غیرقانونی کمرشل عمارتوں اورکمرشل فیس نادہندگان املاک کے خلاف متحرک ہے۔

ایل ڈی اے ٹیموں نے مختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 61املاک سربمہرکر دیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے ٹاؤن شپ،شالامار لنک روڈ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں آپریشن کیا۔ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرٹاؤن شپ میں 26املاک،شالامار لنک روڈ پر10املاک سیل کر دیں۔ ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران گلبرگ،ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں 15املاک،مصطفی ٹاؤن میں 10املاک سیل کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں نجی سکول، کلینک، پراپرٹی آفس، گراسری سٹور،آٹو ورکشاپ، سیلون، فوڈ پوائنٹ، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانرون اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر ٹو اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔

