  • لاہور
لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں بزنس پراجیکٹس کی نمائش

لاہور(خبرنگار)لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں بزنس پراجیکٹس کی نمائش کی گئی۔ یہ تخلیقی کام شعبہ ماس کمیونیکیشن کی طالبات نے کیا۔ بزنس پراجیکٹس کی نمائش کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی نے کیا۔

اس موقع پر انچارج ماس کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر زعیم یاسین، اساتذہ کرام اور آفیسرز موجود تھے ۔ وائس چانسلر نے اس موقع پر طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کی داد دی اور کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بزنس کی تربیت ملک میں معاشی انقلاب لا سکتی ہے ۔ طالبات نے انٹرپنورشپ کے جو آئیڈیاز پیش کئے ہیں، ان سے ہماری انڈسٹری اور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری استفادہ کر سکتے ہیں۔

