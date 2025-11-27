پنجاب بینک اور انفراضامن میں زرعی گوداموں کیلئے معاہدہ
پنجاب بینک انفراضامن کو کریڈٹ گارنٹی پر انفراسٹرکچر فنانس سکیم متعارف کرائینگے
لاہور(سٹاف رپورٹر)بینک آف پنجاب اور انفرا ضامن پاکستان نے ایک سٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد پاکستان میں زرعی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کریڈٹ گارنٹی پر مبنی فنانسنگ فریم ورک متعارف کروانا ہے۔ یہ اقدام فصل کی کٹائی کے بعد ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے، نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے اور ملک میں طویل مدتی زرعی ترقی کی حمایت کے لیے ایک اہم قدم ہے۔انفرا ضامن پاکستان، جو کریڈٹ اینہانسمنٹ فراہم کرنے والا ایک نمایاں ادارہ ہے اور جس کی معاونت انفرا کو ایشیا انویسٹمنٹس اور کا ر انداز پاکستان کرتے ہیں، مقامی کرنسی میں گارنٹی سلوشنز فراہم کرتا ہے تاکہ انفراسٹرکچر کی فنانسنگ میں نجی شعبے کی شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ نئے ایم او یو کے تحت بینک آف پنجاب اور انفرا ضامن کریڈٹ گارنٹی پر مبنی گوداموں کی انفراسٹرکچر فنانسنگ سکیم متعارف کرائیں گے جس کے ذریعے ملک بھر میں زرعی ذخیرہ اندوزی کی سہولیات کی تعمیر، توسیع اور جدید خطوط پر استواری کی جائے گی۔ اس شراکت داری کے ذریعے بینک آف پنجاب بطور ایک اہم فنانشل انسٹی ٹیوشن سامنے آئے گا جو کسانوں، گودام آپریٹرز اور زرعی ویلیو چین کے شراکت داروں کے لیے مقامی کرنسی میں طویل المدتی فنانسنگ فراہم کرے گا۔