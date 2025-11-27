شہر میں عمارتوں کی زیادہ اونچائی کیلئے نیا فارمولا منظور
عمارت کی زیادہ سے زیادہ اونچائی رائٹ آف وے کی ڈیڑھ گنا ہوگی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے شہر کی تعمیراتی پالیسی میں اہم اور بنیادی تبدیلی متعارف کرا دی ہے۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے گزشتہ اجلاس میں عمارتوں کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کے لیے نیا فارمولا منظور کیا ہے، جس کے تحت رہائشی علاقوں میں تعمیرات کی اونچائی اب سڑک کے رائٹ آف وے سے منسلک ہوگی۔یہ فیصلہ اس پس منظر میں کیا گیا کہ 48 فٹ کی یکساں پابندی شہر کے کئی علاقوں میں عملی مسائل پیدا کر رہی تھی، خصوصاً اُن مقامات پر جہاں سڑکیں زیادہ چوڑی ہیں اور انفراسٹرکچر زیادہ اونچی تعمیرات کو باآسانی برداشت کر سکتا ہے ۔نئے نظام کے مطابق عمارت کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ رائٹ آف وے کی ڈیڑھ گنا ہوگی، اس فیصلہ سازی کا مقصد یہ ہے کہ شہر بھر میں تعمیرات کی منصوبہ بندی سڑکوں کی گنجائش، شہری ڈیزائن اور علاقے کے انفراسٹرکچر کے مطابق کی جا سکے ، 48فٹ کی یکساں حد کے خاتمے کے ساتھ وسیع سڑکوں، بڑے پلاٹس اور بہتر سہولیات والے علاقوں کو اب وہ اونچائی مل سکے گی جس کی وہاں حقیقی گنجائش موجود ہے ۔گورننگ باڈی نے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز 2019 میں ترمیم کی بھی باضابطہ منظوری دے دی ۔