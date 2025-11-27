صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے : گیس کا کم پریشر اور لوڈشیڈنگ، شہری پریشان

  • لاہور
محکمہ سوئی گیس فوری طور پر مسئلے کا نوٹس لے کر حل کرے :شہریوں کامطالبہ

 مریدکے (نمائندہ دنیا) مریدکے اور گردونواح میں گیس کے کم پریشر اور لوڈشیڈنگ نے عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے ، بچے اور بزرگ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں۔تفصیلات کے مطابق حدوکے ، مریدکے ٹاؤن، ننگل ساہداں، احمد پورہ، رحمان پورہ، منوں آباد، راوی ریان، مبارک آباد، ٹپیالہ دوست محمد، چوڑا راجپوتاں سمیت تحصیل کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے گیس کے کم پریشر اور بار بار لوڈشیڈنگ کی شکایات عام ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صبح و شام کھانا پکانے کے وقت گیس نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے جس سے گھریلو امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ سوئی گیس فوری طور پر مسئلے کا نوٹس لے کر پریشر میں بہتری لائے اور لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کرے ، تاکہ سردی کے موسم میں عوام کو ریلیف مل سکے ۔ 

