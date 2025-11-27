سانگلا : ڈی سی کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ، بسکٹ، دودھ تقسیم
وزیر اعلی کے بھجوائے گئے تحائف اورپوزیشن ہولڈر خصوصی بچوں میں سرٹیفکیٹ بانٹے
سانگلا ہل(تحصیل رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر سانگلا ہل کا دورہ کیا۔ انہوں نے لاہور ڈویژن لیول کے سپورٹس مقابلہ جات میں حصہ لینے والے خصوصی بچوں سے ملاقات کی۔ خصوصی بچوں نے سپورٹس ایونٹس میں لاہور ڈویژن بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے بھجوائے گئے تحائف ڈپٹی کمشنر نے خصوصی بچوں میں تقسیم کیے ، جبکہ پوزیشن ہولڈر طلبہ میں سرٹیفکیٹس بھی بانٹے۔
ڈی سی نے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا اور بچوں میں دودھ اور بسکٹ بھی تقسیم کیے۔ دریں اثنا، ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے ایمرجنسی وارڈ، آؤٹ ڈور، ڈائیلسز سنٹر سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے داخل مریضوں کی عیادت کی اور لواحقین سے علاج معالجے کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج معالجہ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔