صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگلا : ڈی سی کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ، بسکٹ، دودھ تقسیم

  • لاہور
سانگلا : ڈی سی کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ، بسکٹ، دودھ تقسیم

وزیر اعلی کے بھجوائے گئے تحائف اورپوزیشن ہولڈر خصوصی بچوں میں سرٹیفکیٹ بانٹے

 سانگلا ہل(تحصیل رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر سانگلا ہل کا دورہ کیا۔ انہوں نے لاہور ڈویژن لیول کے سپورٹس مقابلہ جات میں حصہ لینے والے خصوصی بچوں سے ملاقات کی۔ خصوصی بچوں نے سپورٹس ایونٹس میں لاہور ڈویژن بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے بھجوائے گئے تحائف ڈپٹی کمشنر نے خصوصی بچوں میں تقسیم کیے ، جبکہ پوزیشن ہولڈر طلبہ میں سرٹیفکیٹس بھی بانٹے۔

ڈی سی نے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا اور بچوں میں دودھ اور بسکٹ بھی تقسیم کیے۔ دریں اثنا، ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے ایمرجنسی وارڈ، آؤٹ ڈور، ڈائیلسز سنٹر سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے داخل مریضوں کی عیادت کی اور لواحقین سے علاج معالجے کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج معالجہ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منشیات گٹکا ماوا فروشوں کے سہولت کاروں کی فہرستیں اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

بلدیہ میں اسکول کیلئے اراضی ٹی سی ایف کے حوالے

سنگین جرائم 55فیصد کم ہوگئے ،پولیس چیف کا دعویٰ

کمشنر کراچی کی مخدوش عمارتیں خالی کرانے کی ہدایت

بیشتر سگنل غیر فعال ہونے سے ای چالان سسٹم میں مشکلات

سفاری پارک :سندھ آئی بیکس اور دیگر جانوروں کی پیدائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن