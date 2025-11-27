صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کا چینی گروپ کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدہ طے

  • لاہور
پنجاب کا چینی گروپ کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدہ طے

چینی گروپ سپیشل زون میں 300 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل پارک بنائے گا

لاہور(خبر نگار )محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور چین کے سرمایہ کار گروپ سینو پاک ٹیک انڈسٹری پرائیویٹ کے مابین پنجاب میں سرمایہ کاری کا معاہدہ طے پاگیا،وزیر صنعت شافع حسین اور چین کی کمپنی کے سی ای او مسٹر پیڈرک نے معاہدے پر دستخط کئے ۔ معاہدے کی رو سے چین کا سرمایہ کار گروپ پنجاب کے سپیشل اکنامک زون میں 300 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل پارک بنائے گا اورڈیڑھ ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری لائے گا۔

انڈسٹریل پارک میں ٹیکسٹائل،آٹو موٹیو،فارما سیوٹیکل اور دیگر شعبوں کے کارخانے لگیں گے ۔پیسک ہاؤس میں منعقدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں چین کے سرمایہ کاروں،پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران ہاشمی اور ایگزیکٹو ممبر وہاب طارق بٹ نے شرکت کی۔چودھری شافع حسین نے کہاکہ حکومت سپیشل اکنامک زون کیلئے درکار اراضی اورہر ممکن تعاون فراہم کرے گی،پنجاب میں نئی سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے مواقع بڑھانا میرا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور میرے دورہ چین کے ثمرات آنا شروع ہوگئے ہیں ، غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہی ہیں۔

