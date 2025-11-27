گھروں کے باہر بنے غیر قانونی تھڑوں کیخلاف آپریشن ادھورا
سبزہ زار اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں زور و شور سے شروع ہونے والی مہم چند ہفتوں بعد اچانک رُک گئی
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے گھروں کے باہر بنے غیرقانونی ریمپ اور تھڑے توڑنے کا بڑا آپریشن ایک بار پھر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سبزہ زار اور علامہ اقبال ٹاؤن میں زور و شور سے شروع ہونے والی مہم چند ہفتوں بعد اچانک رُک گئی۔ ہزاروں گھروں کے باہر اب بھی ریمپ قائم ہیں اور سرکاری جگہ پر قبضہ ویسا ہی برقرار ہے ۔ ذرائع کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے چند ماہ قبل شہر بھر میں گھروں کے باہر بنائے گئے غیرقانونی ریمپس اور تھڑوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ سبزہ زار اور علامہ اقبال ٹاؤن اس مہم کا مرکز رہے جہاں ایل ڈی اے کی انفورسمنٹ ونگ اور ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نے مشترکہ آپریشن کیا۔ پہلے مرحلے میں شہریوں کو نوٹسز جاری کیے گئے اور واضح ہدایات دی گئیں کہ گھر کے باہر بنائی گئی رکاوٹیں خود ہٹا دیں، ورنہ کارروائی کی جائے گی۔
نوٹسز کے بعد عملی مرحلہ شروع ہوا اور ایل ڈی اے ٹیموں نے 600 سے زائد گھروں کے باہر بنے تھڑے، غیرقانونی ریمپس اور قبضہ شدہ جگہیں مسمار کر دیں۔ کئی گلیوں میں بھاری مشینری کے ساتھ ٹیمیں پورا دن موجود رہیں تاکہ سوسائٹیز میں موومنٹ بہتر ہو اور سرکاری زمین واگزار کرائی جا سکے ۔چند ہفتوں کی سرگرمی کے بعد یہ آپریشن اچانک روک دیا گیا۔ منصوبہ جس تیزی سے شروع ہوا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ بند بھی ہو گیا۔ اس وقت لاہور کی کسی بھی سوسائٹی میں غیرقانونی تھڑے یا ریمپس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، نہ ہی مزید نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔صورتحال یہ ہے کہ ایل ڈی اے کی مختلف سکیموں میں اب بھی ہزاروں گھر ایسے موجود ہیں جن کے باہر ریمپس کھڑے ہیں، کئی فٹ سرکاری جگہ گھیر لی گئی ہے۔ اور شہری آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ضابطوں کی خلاف ورزی برقرار ہے ، لیکن اس کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے ۔یوں گھروں کے باہر سے سرکاری جگہ واگزار کرانے کی یہ اہم مہم بھی ماضی کے متعدد منصوبوں کی طرح صرف کچھ دن کی سرگرمی ثابت ہوئی، جو شروع ہوکر خاموشی سے ختم کر دی گئی اور شہری مسائل جوں کے توں ہیں۔