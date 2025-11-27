صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھروں کے باہر بنے غیر قانونی تھڑوں کیخلاف آپریشن ادھورا

  • لاہور
گھروں کے باہر بنے غیر قانونی تھڑوں کیخلاف آپریشن ادھورا

سبزہ زار اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں زور و شور سے شروع ہونے والی مہم چند ہفتوں بعد اچانک رُک گئی

لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے گھروں کے باہر بنے غیرقانونی ریمپ اور تھڑے توڑنے کا بڑا آپریشن ایک بار پھر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سبزہ زار اور علامہ اقبال ٹاؤن میں زور و شور سے شروع ہونے والی مہم چند ہفتوں بعد اچانک رُک گئی۔ ہزاروں گھروں کے باہر اب بھی ریمپ قائم ہیں اور سرکاری جگہ پر قبضہ ویسا ہی برقرار ہے ۔ ذرائع کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے چند ماہ قبل شہر بھر میں گھروں کے باہر بنائے گئے غیرقانونی ریمپس اور تھڑوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ سبزہ زار اور علامہ اقبال ٹاؤن اس مہم کا مرکز رہے جہاں ایل ڈی اے کی انفورسمنٹ ونگ اور ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نے مشترکہ آپریشن کیا۔ پہلے مرحلے میں شہریوں کو نوٹسز جاری کیے گئے اور واضح ہدایات دی گئیں کہ گھر کے باہر بنائی گئی رکاوٹیں خود ہٹا دیں، ورنہ کارروائی کی جائے گی۔

نوٹسز کے بعد عملی مرحلہ شروع ہوا اور ایل ڈی اے ٹیموں نے 600 سے زائد گھروں کے باہر بنے تھڑے، غیرقانونی ریمپس اور قبضہ شدہ جگہیں مسمار کر دیں۔ کئی گلیوں میں بھاری مشینری کے ساتھ ٹیمیں پورا دن موجود رہیں تاکہ سوسائٹیز میں موومنٹ بہتر ہو اور سرکاری زمین واگزار کرائی جا سکے ۔چند ہفتوں کی سرگرمی کے بعد یہ آپریشن اچانک روک دیا گیا۔ منصوبہ جس تیزی سے شروع ہوا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ بند بھی ہو گیا۔ اس وقت لاہور کی کسی بھی سوسائٹی میں غیرقانونی تھڑے یا ریمپس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، نہ ہی مزید نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔صورتحال یہ ہے کہ ایل ڈی اے کی مختلف سکیموں میں اب بھی ہزاروں گھر ایسے موجود ہیں جن کے باہر ریمپس کھڑے ہیں، کئی فٹ سرکاری جگہ گھیر لی گئی ہے۔ اور شہری آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ضابطوں کی خلاف ورزی برقرار ہے ، لیکن اس کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے ۔یوں گھروں کے باہر سے سرکاری جگہ واگزار کرانے کی یہ اہم مہم بھی ماضی کے متعدد منصوبوں کی طرح صرف کچھ دن کی سرگرمی ثابت ہوئی، جو شروع ہوکر خاموشی سے ختم کر دی گئی اور شہری مسائل جوں کے توں ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جڑانوالہ تاندلیانوالہ میں جانوروں کا غیر قانونی شکار

کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ

ضلع جھنگ میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

محکمہ زراعت کی کارروائی، جعلی کھاد کی 31 بوریاں برآمد

ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن