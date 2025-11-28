قصورمیں پی ایم اے کا فیملی گالا
قصور(نمائندہ دنیا)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے) قصور کے فیملی گالا 2025 میں پی ایم اے لیڈرشپ، وائس چانسلرز اور دیگر میڈیکل ماہرین تعلیم کی شرکت۔۔۔
فیملی گالا کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر شفیق احمد شیخ کا پروگرام کی حتمی تیاریوں کے بارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ تمام پروگراموں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور وہ اپنا اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔پی ایم اے قصور کے صدر ڈاکٹر محمد خالد ان کمیٹیوں کو وقتاً فوقتاً مناسب راہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔